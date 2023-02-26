العاهل الأردني يبلغ مستشار بايدن للشرق الأوسط بضرورة "خفض التصعيد"

أبلغ العاهل الأردني الملك عبد الله كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط (الأحد 26-2-2023) بضرورة “تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام.

وكان المبعوث بريت ماكجورك حضر في وقت سابق اليوم اجتماعا في ميناء العقبة الأردني جمع قادة الأمن الإسرائيلي والفلسطيني لأول مرة منذ سنوات، إلى جانب ممثلين عن الأطراف الإقليمية الرئيسية.

في سياق متصل، أعلنت السلطة الفلسطينية في بيان إن الوفد الفلسطيني المشارك في هذا الاجتماع سيعيد التأكيد على قرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وأضافت أن الوفد الفلسطيني سيشدد على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيدا لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولا إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اجتمع عاهل الأردن الملك عبد الله مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وأجرى محادثات مع ماكجورك حذرت خلالها الولايات المتحدة من الأخطار التي تحدق بالأمن في المنطقة وطالبت باستئناف محادثات السلام المتوقفة والتي كانت تعقد برعاية أمريكية بهدف إقامة دولة فلسطينية.