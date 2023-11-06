العاهل الأردني يحذر من الوصول إلى مرحلة "اللاعودة" في غزة

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الاثنين من التدهور الخطير في غزة والوصول إلى مرحلة “اللاعودة” والانزلاق نحو حرب إقليمية”.

وجدد الدعوة للعمل للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، محذرا من توسع دائرة الصراع إلى الضفة الغربية وتفجر الأوضاع في القدس.

كما بين خلال لقاء مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو في بروكسل أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأن السبيل الوحيد هو الحل السياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

بدوره، أكد رئيس وزراء بلجيكا موقف بلاده الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة وضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع، والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين.

وفي وقت سابق من اليوم الأثنين 6\11\2023، شدد الملك عبد الله في لقاء مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ على ضرورة العمل من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وقال خلال اللقاء مع ستولتبرغ وأعضاء مجلس الحلف في بروكسل “الجميع يدفع اليوم ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي”، مؤكدا أنه “لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمي مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية”.

وأضاف العاهل الأردني أنه “يجب التفكير بالمرحلة التي تلي الحرب بالعمل نحو حل جذري للصراع على أساس حل الدولتين”، بحسب البيان.

يأتي ذلك، فيما تواصل إسرائيل هجماتها وعملياتها البرية في قطاع غزة منذ أن شنت حركة حماس وفصائل أخرى هجوما مباغتا على بلدات ومعسكرات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.