العاهل الأردني يدعو بايدن للعمل نحو هدنة إنسانية فورية في غزة

أبلغ العاهل الأردني الملك عبد الله الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحاجة إلى العمل نحو “هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع”.

ونقل بيان للقصر الملكي عن العاهل الأردني قوله إنه أكد خلال اتصال مع بايدن “ضرورة وقف إطلاق النار… وتكثيف الجهود الرامية لوقف الحرب والوصول إلى أفق سياسي”.

وفي مجزرة جديدة للعدو الإسرائيلي بحيث سقط أكثر من 400 قتيل وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا شمال قطاع غزة الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

فقد قتل نحو 100 شخص وأصيب مئات آخرون جراء قصف إسرائيلي على المخيم، وفق التلفزيون الفلسطيني.

فيما ذكرت وزارة الداخلية في غزة أن العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي يقدر بنحو 400 قتيل وجريح، لافتة إلى أن معظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت أن إسرائيل دمرت حيا سكنيا بالكامل وسط مخيم جباليا، الذي قالت إنه تعرض لقصف بست قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، فيما وصفته وزارة الصحة في غزة بأنه “إبادة جماعية” في شمال القطاع.