العاهل الأردني يشارك في عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية لغزة

قالت قناة المملكة الأردنية (الأحد 11-2-2024) إن العاهل الأردني الملك عبد الله شارك في عملية إنزال جوي لتقديم المساعدات لقطاع غزة.

وأظهر مقطع مصور العاهل الأردني بزي عسكري على متن طائرة عسكرية في أحدث إنزال جوي للإمدادات الطبية العاجلة إلى المستشفيات الميدانية التي يديرها الأردن في القطاع الذي مزقته الحرب.

ولم تحدد القناة موعدا لعملية الإنزال الجوي.

شاهد | مقطع مصور متداول يظهر مشاركة الملك عبدالله الثاني في الإنزال الجوي الأخير للمساعدات على قطاع غزة #الأردن #فلسطين #غزة #هنا_المملكة pic.twitter.com/DzkoMO8tfv — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) February 11, 2024

في السياق، كشفت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها الحصيلة الأخيرة لشهداء قطاع غزة إثر الضربات الإسرائيلية منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وبحسب البيان فإن ما لا يقل عن 28176 فلسطينيا قُتلوا و67784 آخرين أُصيبوا في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن 112 فلسطينيا قُتلوا و173 آخرون أُصيبوا على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

ويصعد الجيش الإسرائيلي حربه على مستشفيات القطاع والطواقم الصحية، ضمن حرب مدمرة على غزة يشنها منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت خسائر مادية وبشرية، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.