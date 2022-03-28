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العاهل الأردني يصل رام الله للقاء الرئيس عباس

28 - مارس - 2022
الملك عبد الله والرئيس محمود عباس- أرشيفية

الملك عبد الله والرئيس محمود عباس- أرشيفية

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وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى مقر الرئاسة الفلسطينية، في مدينة رام الله، يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وكان في استقباله، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واستعرض الرئيس والعاهل الأردني، حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عُزف السلام الوطني الفلسطيني والملكي الأردني.

وتأتي هذه الزيارة استمرارا لسياسة التنسيق والتشاور المستمر بين الرئيس عباس والملك عبد الله الثاني، لمواجهة التحديات كافة في العديد من القضايا التي تهم البلدين.

وقالت قناة “المملكة” الرسمية إن الملك عبدالله الثاني، يلتقي الاثنين الرئيس محمود عباس في رام الله، ولم تعطي القناة مزيدا من التفاصيل حول الزيارة.

وهذه الزيارة هي السادسة للعاهل الأردني إلى الأراضي الفلسطينية، وتعود آخر زيارة له إلى العام 2017، حيث التقى الرئيس عباس في رام الله.

والتقى العاهل الأردني في العاشر من الشهر الحالي وزير خارجية إسرائيل يائير لبيد في عمان.

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