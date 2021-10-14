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العاهل السعودي وولي عهده يهنئان الرئيس التونسي

14 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2021 1:51 مساءً
الملك سلمان وولي عهده

الملك سلمان وولي عهده

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ذكرت صحيفة “سبق” ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بعثا برقيتي تهنئة للرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس.

وأعرب العاهل السعودي عن “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار”.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، برقية تهنئة أيضا للرئيس قيس سعيد، بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس.

وعبر ولي العهد، عن “أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

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