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العاهل السعودي يكافئ 13 شخصاً بميدالية الاستحقاق

منذ 8 ساعات
الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان بن عبد العزيز

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منح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 10 سعوديين و3 مقيمين من الجنسيات اليمنية والسورية لتبرعهم بالدم 50 مرة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، أسماء الممنوحين، وهم: عبدالله عبدالعزيز الداود، ورئيس رقباء علي مسعود اللحيدان، والرقيب محمد شعلان القرني، وعبدالرحمن عبدالله العبدالكريم، وياسر علي السعيدي (يمني الجنسية)، ورياض مقبل غائب (يمني الجنسية)، وحازم خليل الجهيران، والعميد الركن بحري صالح عبدالله العريني، وعادل سعد الغامدي، ومصطفى أحمد العيسى، وفيصل عبدالله الحمد، ومحمد عيسى العيسى، وفراس عبدو علوش (سوري الجنسية).

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