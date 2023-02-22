الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العاهل المغربي لا يستطيع السفر بسبب نزلة برد

منذ ساعة واحدة
ملك المغرب محمد السادس- رويترز

ملك المغرب محمد السادس- رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة الأنباء المغربية، الأربعاء، إن الملك محمد السادس تعرض لنزلة برد ونصحه طبيبه بالراحة وتفادي السفر لبضعة أيام.

وقالت وسائل إعلام رسمية في دكار إن العاهل المغربي (59 عاما) كان من المقرر أن يسافر إلى السنغال اليوم الأربعاء. ولم يعلن القصر الملكي عن الزيارة.

وأصدر القصر الملكي في السنوات القليلة الماضية عدة بيانات عن صحة الملك، وهو صاحب الكلمة الأخيرة في جميع القرارات الرئيسية في المغرب، كان من بينها تلك التي صدرت عندما خضع لعملية جراحية في القلب في 2018 وحين أصيب بالتهاب رئوي في 2019 وكوفيد-19 العام الماضي.

والملك على رأس الأسرة صاحبة أطول فترة حكم في العالم الإسلامي منذ عام 1999 عندما توفي والده الحسن الثاني متأثرا بأزمة قلبية. وكان ولي العهد الأمير مولاي الحسن ينوب في بعض الأحيان عن والده في مهام تضمنت السفر خارج البلاد.

وكان آخر ظهور علني للملك محمد الأسبوع الماضي خلال رحلة إلى الجابون حيث أجرى محادثات مع الرئيس.

ودفع المغرب بشدة باتجاه بناء علاقات مع دول غرب أفريقيا في السنوات القليلة الماضية في إطار جهوده لتعزيز دعم دول القارة لموقفه من منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عاصفة شتوية قوية في أمريكا
أمريكا.. إغلاق مدارس وإلغاء رحلات جوية بسبب عاصفة ثلجية
مؤشر الأسهم الأوروبية
مخاوف رفع الفائدة تدفع أسهم أوروبا للتراجع
زلزال سوريا- رويترز
زلزال تركيا - سوريا
"سأنتظر العمر كله".. صرخة ناج سوري من الزلزال يبحث عن جثامين عائلته

الأكثر قراءة

بركان إيافيالايوكل الأيسلندي (أرشيفية من فرانس برس)
بركانٌ يغلي تحت الماء.. هل يستيقظ "وحش" البحر المتوسط؟
صورة توضح طبقات قشرة الأرض
اكتشاف علمي مثير في اللب الداخلي للكوكب.. أرض داخل الأرض؟
نجيب ميقاتي
ميقاتي: سينخفض الدولار عشرات آلاف الليرات في هذه الحالة فقط!