الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
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العاهل المغربي مصاب بكورونا

منذ دقيقتين
العاهل المغربي محمد السادس

العاهل المغربي محمد السادس

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أعلن الديوان الملكي المغربي أن الملك “محمد السادس” أصيب بفيروس كورونا من دون أن تظهر عليه أعراض.

وقال الديوان في بيان إن الحسن بليمني طبيب الملك الخاص “حدد فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام”.

وهذه أول مرة يعلن فيها الديوان الملكي أن العاهل المغربي أصيب بفيروس كورونا.

واعتلى الملك محمد السادس عرش المغرب عام 1999.

وفي ما يتعلق بالوضع الوبائي في المغرب، سجلت المملكة، الخميس، 1568 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات.

الى ذلك، قال وزير الصحة المغربي “خالد آيت الطالب” أمام البرلمان، في وقت سابق، إن الوضع “لا يدعو للقلق” على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الأيام القليلة الماضية بعد أسابيع من الاستقرار.

وأرجع الوزير هذه الزيادة إلى “تزايد حركة المواطنين والتراخي في الالتزام بالتدابير الاحترازية”.

وقال: “متحور أوميكرون المنتشر في المغرب حاليا يتميز بكونه أقل فتكًا من متحور دلتا”.

    المصدر :
  • رويترز

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