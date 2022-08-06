السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العثور على جثة مسؤول تايواني بارز في مجال إنتاج الصواريخ

منذ 42 دقيقة
تايوان

تايوان

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة الانباء المركزية الرسمية في تايوان إنه تم العثور على نائب رئيس وحدة البحث والتطوير بوزارة الدفاع التايوانية ميتا صباح اليوم الواقع في 6 آب 2022 في غرفة فندق.

وذكرت الوكالة أنه تم العثور على أو يانغ لي – شينغ نائب رئيس معهد تشونغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا المملوك للجيش ميتا في غرفة فندق في جنوب تايوان صباح اليوم الواقع في 6 آب 2022. وقالت إن السلطات تبحث في سبب الوفاة.

وقالت الوكالة إن أو يانغ كان في رحلة عمل إلى منطقة بينغتونغ الجنوبية، مضيفة أنه تولى المنصب في وقت مبكر من هذا العام للإشراف على مشاريع إنتاج صواريخ مختلفة.

وتعمل الهيئة المملوكة للجيش على مضاعفة طاقتها الإنتاجية السنوية من الصواريخ إلى ما يقرب من 500 صاروخ هذا العام، حيث تعزز الجزيرة قوتها القتالية وسط ما تعتبره تهديدا عسكريا متزايدا للصين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم الفلبين
الرئيس الفلبيني: التوتر بشأن تايوان يؤكد أهمية العلاقات الفلبينية الأمريكية
الاجهاض
موافقة تشريعية نهائية على حظر الإجهاض في ولاية إنديانا الأمريكية
هيروشيما
في ذكرى إلقاء قنبلة ذرية.. هيروشيما تصلي من أجل السلام

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عناصر عسكرية لحزب الله
ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
ليليان شعيتو
بيان موحد عن عائلتي ليليان شعيتو وزوجها.. برعاية المفتي قبلان
اللواء حسين سلامي
قائد الحرس الثوري يكشف مفاجأة "صاروخية" يحضرها حزب الله!!