الأحد 27 ربيع الأول 1444 ﻫ - 23 أكتوبر 2022 |
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العثور على جثتين بعد تحطم طائرة قبالة ساحل كوستاريكا

منذ 16 دقيقة
خارطة كوستاريكا

خارطة كوستاريكا

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عثر على جثتين قبالة بويرتو ليمون بشرق كوستاريكا أين تحطمت طائرة صغيرة على متنها خمسة ألمان في البحر الكاريبي، حسبما أعلن وزير الأمن العام خورخي توريس.

وقال توريس: “وجدنا أجزاء من الطائرة حَمَلتها التيارات”، فضلا عن العثور على جثتين تعود إحداهما لقاصر بينما الثانية هي أشلاء شخص بالغ.

وكانت طائرة صغيرة أقلعت من المكسيك وعلى متنها خمسة ألمان، فقدت قبالة ساحل كوستاريكا الجمعة، وفق ما أعلن توريس.

وقال توريس “تلقينا إنذارا يتعلق (باختفاء) طائرة، رحلة خاصة من المكسيك إلى مطار ليمون” بشرق البلاد.

وأضاف المسؤول إن “خمسة مواطنين جنسيتهم ألمانية هم على متن الطائرة” وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتابع أن “الطائرة فقدت الاتصال ببرج المراقبة بالقرب من لا بارا دي باريسمينا في منطقة البحر الكاريبي بكوستاريكا وقمنا على الفور بتفعيل البروتوكول الداخلي” لتحديد موقعها.

وقال وزير الأمن العام إنه تم تعليق عمليات البحث بعد ساعات قليلة بسبب حلول الليل و”سوء الأحوال الجوية” وإنها استؤنفت.

    المصدر :
  • وكالات

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