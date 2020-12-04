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العثور على جثتين في قاعدة عسكرية أمريكية

منذ 47 دقيقة
الجيش الاميركي

الجيش الاميركي

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نقلت صحيفة “Stars and Stripes” عن الجيش الأمريكي، انه تم العثور على جثتين في قاعدة فورت براغ العسكرية بولاية نورث كارولينا، إحدى القواعد الرئيسية للجيش الأمريكي.

وذكرت الصحيفة المتخصصة بالشؤون العسكرية الأمريكية، أن مسؤولي القاعدة التدريبية لم يوضحوا ما إذا كان الرجلان ينتميان إلى قاعدة الجيش، إلا أنهم أكدوا أن أسباب الوفاة لا علاقة له بالتدريبات الجارية.

وأفاد بيان صادر عن القاعدة بأن قيادة التحقيق الجنائي تعمل على متابعة الموضوع، مشيرا إلى أنه “لا يمكن تقديم المزيد من المعلومات في هذا الوقت بسبب الطبيعة الحساسة للتحقيق الجاري وبانتظار إخطار أقارب المتوفيين”.

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