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العثور على 410 جثث في محيط كييف

3 - أبريل - 2022
جنود أوكران في منطقة قرب كييف (رويترز)

جنود أوكران في منطقة قرب كييف (رويترز)

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أعلنت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينديكتوفا اليوم الأحد أنّ السلطات الأوكرانية عثرت على 410 جثث في بلدات قرب كييف، في إطار تحقيق عن احتمال ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب لكن شدة المحنة جعلت بعض الشهود الذين أصيبوا بصدمة غير قادرين على التحدث.

وأشارت الى أنّ ممثلي الادعاء لم يتمكنوا من دخول بلدات بوتشا وإيربين وهوستوميل إلا اليوم الأحد للمرة الأولى وهم بحاجة لمزيد من الوقت لتحديد نطاق الجرائم.

وإذ قالت: “نحن بحاجة إلى العمل مع الشهود.. الناس يعانون من توتر شديد يجعلهم غير قادرين على التحدث”، لفتت الى فحص 140 جثة حتى الآن لكنها ستطلب من وزارة الصحة توفير أكبر عدد ممكن من خبراء الطب الشرعي في مستشفى ميداني في منطقة كييف.

وزير الداخلية الأوكراني “دينيس موناستيرسكي” لفت بدوره الى أنه من الواضح أن مئات المدنيين قتلوا، لكنّه لا يرغب في تحديد عددهم حيث لا تزال الجهود جارية لتطهير المنطقة من الألغام.

وبعد انسحاب روسيا من بعض المناطق حول كييف، أفاد رئيس بلدية بوتشا بأن 300 شخص قتلوا على أيدي القوات الروسية أثناء سيطرة مقاتلين شيشانيين على المنطقة.

ونفت روسيا المزاعم القائلة إن قواتها قتلت مدنيين في البلدة.

    المصدر :
  • رويترز

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