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العثور على 7 ناجين بعد غرق قارب مهاجرين من هايتي

منذ 47 دقيقة
مهاجرين في عرض البحر (أرشيفية)

مهاجرين في عرض البحر (أرشيفية)

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قال متحدث باسم خفر السواحل الأمريكي اليوم الجمعة، إن خفر السواحل عثر على سبعة ناجين آخرين بعد انقلاب قارب يقل مهاجرين من هايتي، ليرتفع العدد الإجمالي للناجين إلى 38 ولم يتغير عدد القتلى عن 11.

وأضاف المتحدث أن القارب، الذي تم رصده أول مرة أمس الخميس شمالي جزيرة ديسيتشيو في بويرتوريكو، كان يقل مهاجرين معظمهم من هايتي بالإضافة إلى مواطنين من جمهورية الدومينيكان.

وأوضح المتحدث لرويترز “من بين هؤلاء الناجين ثمانية ما زالوا في المستشفى.. جهود البحث مستمرة”.

وكان خفر السواحل قد أورد أمس الخميس تقارير عن نجاة 31.

وحاول مهاجرون، معظمهم من هايتي، في الأشهر القليلة الماضية الهرب من الفقر وعنف العصابات بالانطلاق في رحلات خطرة على متن قوارب متهالكة.

    المصدر :
  • رويترز

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