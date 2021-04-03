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العثور على 8 جثث مقطوعة الرأس في المكسيك

3 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 3 - أبريل - 2021 11:27 صباحًا
جثث في مشرحة بالمكسيك

جثث في مشرحة بالمكسيك- أرشيفية

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أعلنت السلطات المكسيكية عن العثور  على جثث ثمانية أشخاص قطعت رؤوسهم ومصابين بالرصاص على طريق ريفي في ولاية ميتشواكان غرب العاصمة المكسيكية “مكسيكو سيتي” حيث تنشط عصابات إجرامية مرتبطة بتهريب المخدرات.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن الشرطة وخبراء الطب الشرعي تلقوا بلاغا عبر اتصال هاتفي وقاموا على إثر ذلك بـ”تحديد جثث ثمانية رجال تظهر عليها جروح نتجت على ما يبدو عن رصاص، بالإضافة إلى تشوهات”.

وألقيت الجثث في منطقة “أغويليلا” الجبلية قليلة السكان، حيث تم الإبلاغ خلال الأيام الأخيرة عن هجمات لـ”كارتل خاليسكو الجيل الجديد”. وقال مصدر في مكتب النائب العام طلب عدم كشف هويته، إن الضحايا قطعت رؤوسهم.

وتنشط في ولاية ميتشواكان عصابات محلية تشكلت من أعضاء “كارتيلات” تم تفكيكها قبل بضع سنوات وخلايا “خاليسكو الجيل الجديد”.

وقتل أكثر من 300 ألف شخص في المكسيك منذ ديسمبر 2006 عندما شنت الحكومة الفدرالية عملية عسكرية مثيرة للجدل لمكافحة المخدرات.

ويعتقد خبراء بالشأن المكسيكي أن تعبئة الجيش أدت إلى انقسام الكارتيلات إلى خلايا أصغر وأكثر عنفا.

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