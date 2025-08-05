العجز التجاري الأمريكي يتقلص إلى 60.2 مليار دولار في يونيو

تقلص العجز التجاري الأمريكي في يونيو حزيران على خلفية انخفاض حاد في واردات السلع الاستهلاكية، وهو أحدث مؤشر على تأثير الرئيس دونالد ترامب على التجارة العالمية من خلال فرض رسوم جمركية شاملة على السلع المستوردة.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري الإجمالي تقلص 16 بالمئة في يونيو حزيران إلى 60.2 مليار دولار.

وبعد أيام من إعلان تراجع العجز التجاري للسلع 10.8 بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2023، قالت الحكومة إن العجز بالكامل بما يشمل قطاع الخدمات كان أيضا عند أقل مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2023.

وبلغ إجمالي الصادرات من السلع والخدمات 277.3 مليار دولار، بانخفاض من أكثر من 278 مليار دولار في مايو أيار، بينما بلغ إجمالي الواردات 337.5 مليار دولار، نزولا من 350.3 مليار دولار.

وساهم انخفاض العجز التجاري بشكل كبير في انتعاش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام والذي تم إعلانه الأسبوع الماضي، وذلك على العكس من تراجع في الربع الأول عندما ارتفعت الواردات مع تكثيف المستهلكين والشركات المشتريات استباقا لتطبيق رسوم ترامب الجمركية.

ونما الاقتصاد في الربع الثاني بمعدل سنوي ثلاثة بالمئة بعد انكماش 0.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكن الرقم الأساسي أخفى مؤشرات كامنة على ضعف النشاط.