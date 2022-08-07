العدوان على غزة يكبد اقتصاد إسرائيل قرابة 160 مليون شيكل يوميا

كشفت صحيفة “يديعوت آحرونوت” العبرية، اليوم الأحد، أن تكلفة اليوم الواحد من العملية العسكرية على قطاع غزة تكبد الاقتصاد الإسرائيلي مبالغ تتراوح بين 150 إلى 160 مليون شيكل، مقارنة بحوالي 120 في العملية التي جرت العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التكلفة تأتي في ظل حشد الاحتياط واستخدام الذخيرة، والتحليق المكثف من الطائرات واستخدام وسائل حديثة مثل طائرات بدون طيار وصواريخ موجهة، لافتة إلى أن العملية حتى الآن كلفت ما يقرب من نصف مليار شيكل.

ونوهت إلى أن هذا يضاف إلى عدة عشرات الملايين من الشواكل بسبب استنفار قوات الشرطة و”حرس الحدود” في مختلف القطاعات مثل المدن المختلطة بالداخل، وشرقي القدس المحتلة.

وذكرت أنه حتى الآن لم يتم حساب تكلفة العملية بشكل دقيق، ولكنها أرقام من مختصون.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتقاء 31 شهيدا بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 265 شخصا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي، فيما وصلت صواريخ المقاومة إلى القدس.

ويأتي هذا التصعيد العدواني بالتزامن مع اقتحام مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.