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العراقيون يؤدون صلاة العيد في أقدم مساجد الموصل

منذ 20 ساعة
مساجد الموصل

مساجد الموصل

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أدى العراقيون، الخميس، صلاة عيد الفطر في الجامع العتيق أو جامع المصفى المعروف أيضا باسم الجامع الأموي في مدينة الموصل القديمة.

ويعتبر جامع المصفى، إرثا حضاريا مهما كونه أول جامع في المدينة، وثاني مسجد في العراق، والخامس في العالم الإسلامي، إلا أنه تضرر بشدة ودمرت أجزاء منه خلال الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

ورغم الأضرار الفادحة التي لحقت به، حرص العراقيون على أداء صلاة العيد فيه، وتقديم الهدايا من أطعمة ومشروبات للمصلين.

وبني المسجد في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وبناه عرفجة بن هرثمة البارقي، وبنى قربه دار الإمارة عام 22 هـ الموافق 642 ميلادية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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