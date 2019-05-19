العراق: إجلاء إكسون موبيل موظفيها الأجانب غير مبرر

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان اليوم الأحد إن إجلاء #إكسون_موبيل موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 في جنوب العراق أمس السبت “غير مقبول أو مبرر”.

وتابع في بيان “انسحاب عدد من العاملين في شركة إكسون موبيل من حقل غرب القرنة بشكل مؤقت أو احترازي (رغم أعدادهم القليلة) ليس له علاقة إطلاقا بالوضع الأمني في الحقول النفطية بجنوب العراق أو تهديدات ما… وإنما هو لأسباب سياسية”.

وأضاف أنه بعث برسالة إلى الشركة يطلب فيها العودة للعمل بحقول النفط الجنوبية على الفور، وذلك قبل اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين بالشركة هذا الأسبوع.

كان مسؤولون عراقيون قالوا إن إكسون موبيل، التي وقعت عقدا طويل الأمد لتطوير حقل النفط لصالح شركة نفط الجنوب، سحبت جميع موظفيها الأجانب البالغ عددهم نحو 60 شخصا.

وكانت ثلاثة مصادر قد أفادت لوكالة رويترز، السبت، أن شركة إكسون موبيل أجلت جميع موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في #العراق، لنقلهم إلى دبي.

وتم الإخلاء على عدة مراحل في وقت متأخر الجمعة وفي وقت مبكر السبت إلى دبي مباشرة أو إلى المخيم الرئيسي لموظفي الشركة الأجانب في محافظة البصرة.

إلى ذلك، قالت المصادر الثلاثة، وهم موظف في شركة أمن متعاقدة مع إكسون ومسؤول نفط عراقي وموظف في شركة نفط أجنبية، إن الذين كانوا في المخيم في طريقهم إلى المطار الآن.

في المقابل، أكد مسؤولون عراقيون أن الإنتاج في الحقل لم يتأثر بالإخلاء، وأضافوا أن العمل يسير بوتيرة طبيعية ويتولى مسؤوليته مهندسون عراقيون.