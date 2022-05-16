العراق.. إغلاق المدارس ووقف حركة الطيران بسبب عاصفة ترابية

أعلنت السلطات العراقية اليوم الاثنين، إغلاق المدارس والجامعات ووقف حركة الطيران بسبب العاصفة الترابية التي تضرب العراق في الوقت الحالي والتي أدت الى دخول نحو ألفي شخص الى المستشفيات بسبب تعرضهم لحالات الاختناق.

وأعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة العراقية ، سيف البدر، في بيان، أن ألفي حالة على الأقلّ دخلت “مؤسستانا الصحية مختلفة الشدّة”.

في غرفة طوارئ مستشفى الشيخ زايد بغداد، استلقى 20 رجلاً، معظمهم كبار في السنّ، على الأسرّة يتنفسون بواسطة أقنعة أوكسجين، وإلى جانبهم أقرباؤهم. واستقبل المستشفى منذ الفجر 75 مريضاً جاؤوا لتلقي الأوكسجين. وأوضح المسؤول في قسم الطوارئ، طالب عبد المنعم نجمن أن “أغلب الحالات المسجلة هي حالات مزمنة. يوجد مرضى كبار في السن يعانون من أمراض مزمنة كأمراض القلب”.

وقرر مطار بغداد في بداية فترة بعد الظهر استئناف رحلاته الجوية، بعد تعليقها في وقت مبكر من اليوم، بسبب “وصول مدى الرؤية إلى 300 متر” فقط، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وعلّقت رحلات مطار النجف جنوباً، والسليمانية في إقليم كردستان في الشمال، وفق الوكالة العراقية.

وعلّقت سبع محافظات من محافظات العراق الثماني عشرة الدوام الرسمي في الإدارات العامة، باستثناء دوائر الصحة، لا سيما في العاصمة بغداد وفي الديوانية جنوباً وديالى وكركوك في الشمال. كذلك أغلقت كل مدارس البلاد وأرجئت امتحاناتها حتى يوم غد، كما أعلنت وزارة التربية، فضلاً عن إرجاء الامتحانات الجامعية التي كانت مقررةً لليوم.

ويفترض أن تنحسر العاصفة تدريجياً اعتباراً من مساء اليوم، كما قالت إدارة الأرصاد الجوية العراقية. وهذه والعاصفة هي الثامنة، منذ منتصف شهر نيسان/أبريل، فيما تكررت في الشهرين الأخيرين العواصف الترابية بشكل غير مسبوق في العراق، ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر.

وزارة الداخلية في الكويت تحذر المواطنين

ناشدت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر بسبب موجة الغبار وسوء الأحوال الجوية التي تسود البلاد حاليا والتي أدت لانخفاض الرؤية الافقية لبعض الطرق.

ودعت الإدارة الجميع الى عدم التردد بالاتصال عند الضرورة بهاتف الطوارئ ( 112) لتقديم المساعدات الأمنية والمرورية والإنسانية ، مؤكدة على جاهزية واستعداد وزارة الداخلية ممثلة بأجهزتها الأمنية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغ.

واهابت الإدارة بمرتادي البحر الى ابلاغ خفر السواحل على هاتف رقم ( 1880888) قبل النزول الى البحر وكذلك الاتصال بالرقم ذاته عند التعرض لاي ظروف طارئة اثناء التواجد في البحر او عند الحاجة لتقديم المساعدة.