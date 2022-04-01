العراق.. إيرادات النفط في أعلى مستوى منذ 50 عاما

كشفت وزارة النفط العراقية، الجمعة، تسجيلها أعلى إيرادات مالية منذ عام 1972 بلغت 11.07 مليار دولار.

وفي التفاصيل،اشارت الوزارة في بيان، الى أن صادرات النفط الخام في آذار الماضي، بلغت 100 مليونا و563 ألفا و999 برميلا، بإيرادات بلغت 11.07 مليار دولار.

ويعدّ هذا أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972. وفق إحصائية أولية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”،

ولفتت الإحصائية إلى أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 99 مليونا و115 ألفا و64 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليون و448 ألفا و935 برميلا، ذاكرةً أن “معدل الكميات اليومية بلغت 3 ملايين و244 ألف برميل في اليوم وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 110.090 دولارا.

وسجل العراق في شهر شباط الماضي، أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ 8 سنوات بلغت قيمتها 8.5 مليار دولار، بمعدل تصديري بلغ نحو 3.314 مليون برميل يومي.

يعتمد العراق، الذي يعدّ ثاني أكبر مصدّر للنفط في منظمة أوبك، بنسبة 90% على الإيرادات النفطية. مع ذلك، يعاني البلد البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة من نقص كبير في الطاقة وتهالك البنى التحتية وانقطاعات متكررة في الكهرباء.