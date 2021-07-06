الجمعة 18 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 21 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العراق.. استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بالأنبار

6 - يوليو - 2021
تصاعد الهجمات ضد قوات التحالف بالعراق

تصاعد الهجمات ضد قوات التحالف بالعراق

A A A
طباعة المقال

أفادت تقارير إعلامية ، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل تابع للتحالف الدولي تعرض للاستهداف في محافظة الأنبار غربي العراق.

وذكر قناة روسيا اليوم، أن ثلاث عبوات ناسفة انفجرت على رتل يقدم الدعم اللوجستي للقوات العراقية في منطقة الصقلاوية بمحافظة الأنبار.

وأضافت، أن الانفجارات تسببت بتدمير عجلة وإصابة سائقها بجروح.

وأشارت إلى أن الرتل كان يحمل معدات مقدمة من التحالف الدولي للقوات العراقية.

بدوره، أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل تابع لقوات التحالف الدولي بعبوات ناسفة في محافظة الأنبار.

ونقلت قناة “السومرية نيوز” العراقية عن المصدر قوله: إن “ثلاث عبوات ناسفة استهدفت رتلاً تابعًا لقوات التحالف الدولي بالقرب من الصقلاوية في الأنبار”، مضيفًا أن “العملية لم تؤد لخسائر بشرية ولا إصابات، لكنها أحدثت ضررًا في إحدى إطارات الرتل”.

    المزيد من أخبار العالم

    منشأة نووية إيرانية
    ما هي أنواع الضمانات التي طلبتها طهران في المفاوضات النووية؟
    قوات سوريا الديمقراطية
    فرار عدد من معتقلي “داعش” من سجن غويران في الحسكة
    نفتالي بينيت
    بينيت لبن زايد: نقف إلى جانب الإمارات في هذه الفترة المعقدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزارة المالية
    قراران جديدان من وزارة المال.. إليكم التفاصيل
    المواطن السعودي عبد المنعم أميري
    بالفيديو.. شاب سعودي يتحول إلى لبناني بعد تساقط الثلوج شمالي السعودية!!
    الإعلامي فيص القاسم ينعي والده الشيخ مؤيد القاسم
    الإعلامي فيصل القاسم ينعي والده.. “إلى رحمة الله يا تاج رؤوسنا”