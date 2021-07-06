العراق.. استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بالأنبار

أفادت تقارير إعلامية ، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل تابع للتحالف الدولي تعرض للاستهداف في محافظة الأنبار غربي العراق.

وذكر قناة روسيا اليوم، أن ثلاث عبوات ناسفة انفجرت على رتل يقدم الدعم اللوجستي للقوات العراقية في منطقة الصقلاوية بمحافظة الأنبار.

وأضافت، أن الانفجارات تسببت بتدمير عجلة وإصابة سائقها بجروح.

وأشارت إلى أن الرتل كان يحمل معدات مقدمة من التحالف الدولي للقوات العراقية.

بدوره، أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل تابع لقوات التحالف الدولي بعبوات ناسفة في محافظة الأنبار.

ونقلت قناة “السومرية نيوز” العراقية عن المصدر قوله: إن “ثلاث عبوات ناسفة استهدفت رتلاً تابعًا لقوات التحالف الدولي بالقرب من الصقلاوية في الأنبار”، مضيفًا أن “العملية لم تؤد لخسائر بشرية ولا إصابات، لكنها أحدثت ضررًا في إحدى إطارات الرتل”.