العراق.. اعتقال عناصر لداعش دخلت من إيران وتركيا

اعتقل مجلس أمن إقليم كردستان العراق، الاثنين، شبكة تضم عددا من عناصر تنظيم داعش قال إنهم كانوا يخططون لتنفيذ “هجمات إرهابية” في الإقليم، فيما بث تسجيلات لاعترافاتهم قال بعضهم فيها إنه نسق مع أشخاص من “تركيا” وأنهم استخدموا الأراضي السورية والإيرانية للتنقل.

وقال بيان للمجلس إن “خليفة تنظيم داعش حجي عبد الله أمر والي الشمال وكوردستان (حارث) والأمير الأمني لولاية سوريا (أبو وليد) بشن أعمال إرهابية (في الإقليم)”، مضيفا أنه تم “اعتقال جميع أعضاء الخلية بعد الوصول إليهم في عملية ناجحة”.

وفي تسجيل فيديو الاعترافات، قال المتهمون إنهم كانوا يخططون للقيام بهجمات بواسطة العبوات الناسفة والمسدسات الكاتمة للصوت، كما تحدثوا عن عمل سري للتنظيم في مدن تركية.

وقال البيان إن اثنين من أفراد الخلية اضطرا إلى” التسلل إلى سوريا بطريقة غير قانونية ليتوجها بعدها إلى تركيا ومنها إلى إيران، ومن هناك دخلا إلى بلدة رانية ثم إلى أربيل”.

وتعتبر منطقة إقليم كردستان العراق من المناطق الآمنة نسبيا في العراق، الذي يشهد اضطرابات أمنية بصورة شبه مستمرة في مناطق متفرقة منه، لكن في الأشهر الأخيرة، استهدفت مجاميع مسلحة تقول حكومة الإقليم إنها فصائل شيعية مثل “كتائب سيد الشهداء” مطار المدينة بالصواريخ وأوقعت ضحايا.