العراق.. اعتقال عنصرين من داعش وضبط كميات كبيرة من الكبريت غربي الموصل

أعلن الجيش العراقي العثور على أكنان من مادة الكبريت المستخدمة في صنع العبوات الناسفة شمالي البلاد.

أعلنت قيادة الفرقة السادسة عشر في الجيش العراقي، الأربعاء، عن عثورها على نحو عشرين طنا من مادة الكبريت المستخدمة في في صنع العبوات الناسفة في منطقة جبال بادوش غربي مدينة الموصل في شمال البلاد.

وأشار بيان مقتضب للفرقة أن تلك الكمية الكبيرة من تلك المادة هي مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار البيان إلى قوات من الجيش قد تمكنت من اعتقال عنصرين من تنظيم داعش في عملية أمنية استخبارية جنوبي الموصل.

وفي سياق متصل، ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية “تمكنت من ضبط عتاد لعصابات داعش” في محافظة الأنبار.

ولفت بيان الخلية إلى أن تلك الكمية المضبوطة تتضمن 107 قذائف هاون عيار 120 مليمتر، و174 قذيفة مضادة للطائرات عيار 57 وصاروخ كاتيوشا مع سبطانة أحادية.

وتشن قوات الأمن العراقية منذ عدة أشهر حملات أمنية للقضاء على بقايا تنظيم داعش في العراق، واستطاع مسح أكثر من 200 كهف ومخبأ سابق طبقا لأرقام رسمية، إلا أن التنظيم مازال ينفذ هجمات بين الحين والآخر.