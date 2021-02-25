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العراق.. القبض على قيادي بـ"داعش" في بغداد

25 - فبراير - 2021
قوات أمنية في العراق

قوات أمنية في العراق - أرشيفية

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أعلنت المخابرات العراقية ، عن إلقاء القبض على “نمر بغداد”، أحد قادة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في عملية وصفتها بـ”الخاطفة” غربي العاصمة.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان جهاز المخابرات، الخميس، فإن عملية استخبارية خاطفة في منطقة أبو غريب غرب العاصمة بغداد أسفرت عن القبض على نمر سويد المكنى بـ”نمر بغداد”.

وأضاف البيان أن “نمر بغداد” هو نجل القيادي بتنظيم داعش أحمد عبد الله سويد، وكان مسؤول مفارز التفخيخ فيما تسمى بولاية الجنوب في التنظيم.

وفي أواخر يناير الماضي، قتلت قوات الأمن العراقية أبو ياسر العيساوي القيادي في ]hua والذي يطلق على نفسه “نائب الخليفة” ووالي العراق.

وكان التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم فجر فيه انتحاريان نفسيهما، وأسفر عن مقتل 32 على الأقل في سوق مكتظة في بغداد، في يناير الماضي، في أول تفجير انتحاري في العراق منذ ثلاث سنوات.

وقالت السلطات العراقية إن الهجوم قد يكون علامة على عودة الجماعة بعد هزيمتها عسكريا في 2017.

يذكر أن التنظيم سيطر على مساحات واسعة في العراق، وفرض عليها حكمه قبل أن تلحق القوات العراقية الهزيمة به، بدعم من القوة الجوية الأميركية.

وفي 2019، قتلت غارة أميركية في سوريا زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

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