العراق.. انتشار مفاجئ لجناح الصدر المسلح في بغداد

شهدت العاصمة العراقية بغداد، الأحد، انتشارا للجناح المسلح لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وقالت قناة روسيا اليوم إن قوات “سرايا السلام” التابعة للصدر، انتشرت في بعض مناطق العاصمة بغداد بشكل مفاجئ الليلة الماضية.

وأضاف، أن معلومات تفيد بأن هذا الانتشار جاء “تحسبا لأي أمر طارئ”.

ويتزامن الانتشار هذا مع عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد التي من المفترض أن تعقد اليوم الأحد، وجاء بعد ساعات على تغريدة الصدر التي أكد فيها أن “لا مكان للمليشيات في العراق”

وقال الصدر ،السبت، إنه يدعم تشكيل حكومة أغلبية تدافع عن حقوق الأقليات في العراق.

وقبل أيام، رحب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا بالعراق على نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد.

حينها، دعا رئيس التيار الصدري إلى الإسراع بتشكيل حكومة عراقية ذات أغلبية وطنية.

وحصل التيار الصدري، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على 73 مقعداً مبتعداً عن أقرب منافسيه الفائزين من القوى الشيعية والسنية بأكثر من نصف.