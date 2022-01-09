الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العراق.. انتشار مفاجئ لجناح الصدر المسلح في بغداد

9 - يناير - 2022
عناصر من سرايا السلام

عناصر من سرايا السلام

A A A
طباعة المقال

شهدت العاصمة العراقية بغداد، الأحد، انتشارا للجناح المسلح لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وقالت قناة روسيا اليوم إن قوات “سرايا السلام” التابعة للصدر، انتشرت في بعض مناطق العاصمة بغداد بشكل مفاجئ الليلة الماضية.

وأضاف، أن معلومات تفيد بأن هذا الانتشار جاء “تحسبا لأي أمر طارئ”.

ويتزامن الانتشار هذا مع عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد التي من المفترض أن تعقد اليوم الأحد، وجاء بعد ساعات على تغريدة الصدر التي أكد فيها أن “لا مكان للمليشيات في العراق”

وقال الصدر ،السبت، إنه يدعم تشكيل حكومة أغلبية تدافع عن حقوق الأقليات في العراق.

وقبل أيام، رحب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا بالعراق على نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد.

حينها، دعا رئيس التيار الصدري إلى الإسراع بتشكيل حكومة عراقية ذات أغلبية وطنية.

وحصل التيار الصدري، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على 73 مقعداً مبتعداً عن أقرب منافسيه الفائزين من القوى الشيعية والسنية بأكثر من نصف.

    المزيد من أخبار العالم

    خارطة أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تطالب سكان إنيرهودار المحتلة بالإبلاغ عن أماكن وجود القوات الروسية
    الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مرحلة جديدة.. القوات الأوكرانية تتحرك لاستعادة خيرسون
    وزير الحارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بلينكن معلقاً على هجوم أوديسا.. روسيا تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة الغذاء في العالم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    منتخب لبنان لكرة السلة
    فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
    جريمة- تعبيرية
    جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية
    فريق صوت بيروت إنترناشونال
    فريق صوت بيروت إنترناشونال يتعرض لمطاردة وتهديد بالقتل في الجنوب