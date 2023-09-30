العراق.. تأجيل الإعلان عن نتائج التحقيق في حريق الحمدانية

دون ذكر الأسباب، أعلنت وزارة الداخلية العراقية تأجيل مؤتمر إعلان نتائج التحقيق في حادثة حريق الحمدانية إلى يوم غد الأحد.

وذكرت وزارة الداخلية لوسائل الإعلام التي حضرت إلى مقر الوزارة، أن المؤتمر تأجل إلى يوم غد دون ذكر الأسباب.

وكان من المرتقب أن يعقد وزير الداخلية مؤتمرا ظهر السبت، في مقر الوزارة لإعلان النتائج بعد انتهاء مدة الـ 72 التي حددتها الحكومة بعد وقوع الحادث.

وخلال حفل زفاف ليل الثلاثاء-الأربعاء، نشب حريق في قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى في شمال العراق، مخلفا مئة وأربعة قتلى من ضمنهم ثلاث وأربعون جثة مجهولة الهوية غير متعرف عليها، بالإضافة إلى خمسة أشلاء.

وشيع ذوو ضحايا حادثة عرس الحمدانية، صباح السبت، جثامين ثلاثة أشخاص توفوا ليلة الجمعة متأثرين بجروحهم من الحادثة في مشافي محافظة دهوك بالعراق.

وقال أمين سر مطرانية الموصل للكنيسة السريان الكاثوليك، القس روني سالم، لـ”الحرة”، السبت، إنه تم دفن رفات ثلاثة أشخاص من ضحايا حريق عرس الحمدانية بعد وفاتهم ليلة الجمعة.

وأكد أن الكنيسة السريانية الكاثوليكية دفنت واحدا وسبعين شخصا حتى السبت.

وطالب الحكومة العراقية بالتحرك السريع لإرسال المصابين إلى خارج البلاد ليتلقوا العلاج قبل أن تتفاقم معاناتهم.

وقالت السلطات إن “الألعاب النارية” ومواد بناء “شديدة الاشتعال” هي سبب هذا الحريق الذي التهم قاعة للأعراس حيث تجمّع مئات المدعوين للمشاركة بحفل الزفاف، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وقال شهود إن الحريق بدأ بعد ساعة من بداية الزفاف عندما تسببت الألعاب النارية في اشتعال الزينة المعلقة بالسقف.