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العراق تعلن إعادة 95 عائلة نازحة من قرب الحدود السورية

19 - فبراير - 2022
مخيم للنازحين شمال سوريا

مخيم للنازحين شمال سوريا

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صرح قائد عمليات صلاح الدين، اللواء الركن عبد المحسن حاتم، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية, فقد أعلنت السلطات العراقية, اليوم السبت, الى إعادة 95 عائلة نازحة من منطقة الصد في جبال مكحول قرب الحدود السورية
وقال حاتم إن العوائل النازحة من منطقة الصد في جبال مكحول والبالغ عددها 95 عائلة ستتم إعادتها إلى قراهم التي نزحوا منها بعد تأجيل العملية العسكرية المقررة.
وأشار إلى أن نزوح هذه العوائل كان بسبب العمليات العسكرية لملاحقة عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) في هذه القرى.
وعن العمليات الاستباقية أعلن قائد عمليات صلاح الدين، مقتل اثنين من “الإرهابيين” في وادي اللبن بمنطقة حمرين القريبة من سد نهر العظيم.
وأوضح أنه تم الاستيلاء على زورقين وأسلحتهم وتدمير ثلاث مضافات

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