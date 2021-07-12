العراق.. حريق هائل بوزارة الصحة وسط بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، باندلاع حريق هائل في عدد من الطوابق، داخل مبنى وزارة الصحة العراقية وسط العاصمة بغداد، الاثنين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، لم تسجل فرق الدفاع المدني العراقية أي إصابات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لقناة العراقية الإخبارية، إن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات.

وأعلن المتحدث فتح تحقيق في الحريق الذي “اندلع في عدد من أقسام المبنى الإداري بالوزارة”.

وقال مصدر في الوزارة إن المبنى تم إخلاؤه من الموظفين حفاظا على أرواحهم.

بالفيديو ||مشاهد اولية لحريق مبنى وزارة الصحة وسط بغداد. pic.twitter.com/cPrF5tgMD2 — الاعلامي حسان معن العزاوي (@hasan90alazawi) July 12, 2021