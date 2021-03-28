العراق.. حملات أمنية في ديالي وصلاح الدين بحثا عن مخابئ داعش

أطلقت القوات الأمنية العراقية صباح، الأحد، حملات تفتيش وبحث عن الأسلحة والعتاد والمتفجرات في بعض القرى الواقعة بناحية جبارة ضمن سلسلة جبال حمرين شمال شرقي محافظة ديالى شمالي العراق.

وقد جرت تلك العملية بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى، ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة والقوات الساندة.

وعثرت تلك الوحدات على عدد من الأوكار التي كانت تحتوي على ٧ عبوات ناسفة ومقذوف هاون و٣ أسطوانات مطفأة على شكل عبوات وأفرشة وأغطية .

وبحسب بيان الجيش العراقي فإن هذه العملية تأتي ضمن الخطط الاستباقية لـ”ضرب المأوي التي يختبأ فيها عناصر داعش ولم تصلها عمليات التحرير السابقة”.

من جانب آخر، أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح اليوم الأحد عن تنفيذ حملات للتفتيش عن مخلفات تنظيم داعش.

وأوضحت وذكرت المديرية في بيان” أن قوة مشتركة من فوج سوات، والفوج التكتيكي نفذت واجبا لتأمين الحماية لجماعة تجريف الجزرات في قرية البودور بقضاء تكريت”.

وفي سياق متصل، تمكن عناصر من قسم شرطة تكريت من العثور على سلاح من عيار ٢٣ ملم من مخلفات التنظيم الإرهابي.