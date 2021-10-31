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العراق.. سقوط 3 صواريخ بالقرب من المنطقة الخضراء

31 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2021 11:44 صباحًا
المنطقة الخضراء

المنطقة الخضراء

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قال مصدر أمني عراقي، إن 3 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت فجر الأحد، على منطقة المنصور في بغداد، بالقرب من المنطقة الخضراء، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

ويأتي الهجوم بعد أسابيع من انتخابات تشريعية تعترض على نتائجها بعض الأطراف.

وهذا الهجوم الذي اقتصرت أضراره على الماديات ولم يوقع إصابات، هو الأول منذ نحو أربعة أشهر قرب المنطقة الخضراء.

وقال المصدر، وقع أحدها “قرب مستشفى الهلال الأحمر”، والآخر “في شارع الأميرات قرب السياج الخارجي للمصرف الاقتصادي”، أما الثالث فقد “سقط في بداية مدخل شارع الزيتون داخل محطة دائرة مياه اسالة المنصور”.

وتكررت في الأشهر الأخيرة الهجمات من هذا النوع التي تستهدف خصوصا القوات والمصالح الأميركية في العراق ولا تتبناها أي جهة، لكن تنسبها واشنطن عادة إلى فصائل عراقية موالية لإيران تطالب بالانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق.

ويأتي هجوم الأحد بعد أسابيع من انتخابات تشريعية لم تحسم نتائجها بعد، لكن سجلت فيها كتل تمثّل أطرافاً موالية لإيران تراجعاً وفق النتائج الأولية.

وينظم معترضون على النتائج منذ نحو أسبوعين اعتصاماً على أحد مداخل المنطقة الخضراء، مطالبين بإعادة فرز صناديق الاقتراع من جديد، فيما تقوم المفوضية العليا للانتخابات العراقية بإعادة فرز بعض المحطات حتى الآن بناء على طعون قدمت لها.

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