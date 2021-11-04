العراق.. ضبط حاويات بها مواد كيميائية خطرة بميناء أم القصر

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، ضبط حاويات تحتوي على “مواد كيميائية خطرة” في ميناء أم قصر، جنوب البلاد.

هيئة المنافذ الحدودية قالت في بيان اليوم الخميس، إنه “بناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني، تمكنت الهيئة من ضبط أربعة حاويات محملة بمواد كيميائية خطرة، مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي”، مشيرة إلى أن “المواد تجاوزت المدة القانونية المسموحة لبقائها في الميناء”.

في السياق، أكدت الهيئة في بيانها أنه “تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة، وتنظيم محضر ضبط أصولي، والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

يشار إلى أن السلطات العراقية، أعلنت في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، إخلاء حاويات تحتوي مواد شديدة الخطورة كانت موجودة في ميناء أم قصر.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان إنه تم “إخلاء ثلاث حاويات تابعة لوزارة الكهرباء بداخلها براميل تحتوي على مواد شديدة الخطورة”.

وأضاف البيان أن العملية جرت بعد توجيهات من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإخلاء الحاويات شديدة الخطورة في المنافذ الحدودية، مؤكدا أن المواد نقلت “بشكل آمن إلى وجهتها الأخيرة لإزالة تهديدها للدوائر الحكومية والتجمعات السكانية”.

وكانت السلطات العراقية أعلنت في أغسطس 2020 عن اتخاذ إجراءات احترازية للتعامل مع المواد شديدة الخطورة أثناء وجودها في الموانئ والمناطق السكنية، وذلك تفاديا لما حدث في لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت الكارثي.

وتسبب انفجار شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بمرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس، بمقتل أكثر من 190 شخصا، وإصابة نحو ستة آلاف آخرين، وتدمير وتضرر مئات البيوت في العاصمة اللبنانية.