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العراق: عمليات الشعب الفلسطيني هي نتيجة طبيعية لقمع الاحتلال الصهيوني

منذ ساعتين
علم العراق

علم العراق

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قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي السبت في بيان إن “العمليات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني اليوم هي نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له منذ عهود مضت على يد سلطة الاحتلال الصهيوني”.

وأضاف في بيان “نحذر من استمرار التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية، لأنه سينعكس على استقرار المنطقة”.

وفي صباح يوم السبت 7\10\2023 نفذت حركة حماس أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ سنوات، فيما أطلقت الأخيرة وابلا من الصواريخ من قطاع غزة، بالإضافة إلى عبور مسلحين السياج الحدودي، بحيث أعلنت إسرائيل انها على شفا حرب.

وقامت إسرائيل بشن ضربات على أهداف لحماس في غزة، وأعلنت إنها على شفا حرب، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك معارك جارية بين مجموعات من المسلحين الفلسطينيين وقوات الأمن في جنوب إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

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