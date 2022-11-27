العراق: لن نقبل انتهاك سيادتنا من قبل إيران وتركيا

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الأحد، أن القيادة العراقية لا تقبل بأي انتهاك لسيادة البلاد من قبل إيران وتركيا.

وأضاف الأعرجي، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية الكردية، إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيبحث في طهران الثلاثاء القادم “بشكل جدي” خرق طهران للسيادة العراقية.

وشهد شمال العراق على مدى الأيام الماضية قصفاً نفذته كل من تركيا وإيران لمواقع ومقار لفصائل كردية معارضة للبلدين تقول أنقرة وطهران إنها متمركزة في إقليم كردستان العراق.

وقال الأعرجي إنه “ستكون هناك لجنة عليا بين بغداد وإقليم كردستان للتفاهم مع إيران وتركيا لإيجاد حلول مناسبة لهذه الاعتداءات”.

يأتي هذا بينما بحث السوداني أمس السبت في بغداد مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ملف الأمن وتأمين الحدود العراقية.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي أعلن الأربعاء الماضي وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية على طول الحدود مع إيران وتركيا.

من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز أمس السبت إن إنهاء تواجد الجماعات المعارضة لدول الجوار في العراق “أمر حاسم”.

وأضاف الفايز في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية أن اللجنة تقترح جعل هذا الملف أولوية من قبل الحكومة العراقية.

وفيما يتعلق بعمليات القصف التي تشنها إيران وتركيا على الأراضي العراقية، قال البرلماني العراقي إن هناك اقتراحا باستخدام الملف الاقتصادي “للضغط” على طهران وأنقرة لوقف هذه العمليات.

وأشار الفايز إلى أن اللجنة ستستضيف قريباً سفراء لدول الجوار لبحث هذا الملف.