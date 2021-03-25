العراق.. ميليشيا "ربع الله" الموالية لإيران تنتشر في بغداد وتهدد الكاظمي

انتشرت مجموعات مدججة بالسلاح تابعة لميليشيات “ربع الله” الموالية لإيران، في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الخميس، فيما تلى عناصر تلك الميليشيات بيانات تضمنت مجموعة من “المطالب الاقتصادية”، محذرة ممن أسمتهم بـ”عملاء أمريكا والسعودية في العراق”.

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بثوا صورا ومقاطع فيديو، أظهرت مجموعات مسلحة ملثمة في مناطق متفرقة من بغداد، يحمل عناصرها لوحات تحتوي عبارات مسيئة بحق رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي” وتهديدات بـ”قطع أذنيه”.

https://twitter.com/alhmmdane25/status/1374993167632773120?s=20

مصادر محلية قالت إن بيانات المليشيات، تضمنت مجموعة من المطالب المالية والاقتصادية منها “إقرار الموازنة، تراجع سعر صرف الدولار، عدم تسليم الموازنة إلى البارزاني في إشارة إلى حكومة كردستان، دون دفع مستحقات النفط والمعابر.

وحذرت المليشيات، التي تلت بيانها وهي مدججة بالسلاح، ما أسمتهم بـ”عملاء أميركا والسعودية في العراق”.

كما حمل المسلحون صور “الكاظمي” متضمنة عبارات ورسومات مهينة، مثل “حان وقت قطع أذنيه”، وأخرى كتب عليها “أيها السيء سنقطع يدك بمجرد المساس بالمقاومة”.

يشار الى أن مليشيات “ربع الله” ظهرت على الساحة العراقية، في شهر تشرين الأول\ أكتوبر 2020، بعدما صعدت تحريضها واستهدافها لوزير الخارجية العراقي الأسبق، “هوشيار زيباري”، وحزبه “الديمقراطي الكردستاني” الحاكم في إقليم كردستان العراق، قبل أن ينتهي الأمر بمقر الحزب في بغداد والنيران تشتعل به، وعبارة “ربع الله” مكتوبة على بوابته.

وكانت مصادر استخباراتية تابعة لوزارة الداخلية العراقية، أكدت أن “هذه المجموعة حديثة التشكيل، مشيرة الى أنها منظمة بشكل يوحي إنها مرتبطة بجماعات أقدم وأكثر تنظيما”.

وترجح مصادر عراقية أن تكون ميليشيات “ربع الله” تابعة لميليشيا كتائب “حزب الله” العراقي، وقد يكون لها فروعا من مديريتها الإعلامية.

تعالوا نسولف.. اللي صار اليوم من قبل #ربع_الله والخرق الامني هو يقع على عاتق #وزارة_الداخلية لا الكاظمي ولا الدفاع ولا غيرهم، ما دام داخل #بغداد فهذا يعتبر خرق امني من مسؤولية قوى الامن الداخلي، هم المسؤولين ولا غيرهم!! أتمنى الضغط بإقالة وزير الداخلية وكل ضباط القيادات الأمنية pic.twitter.com/oD9CX7DIcC — Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) March 25, 2021