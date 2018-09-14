العراق.. هل سيكون “برهم صالح” رئيساً للجمهورية؟

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كشفت مصادر سياسية خاصة عن احتمالية ترشح نائب رئيس الوزراء الأسبق #برهم_صالح لمنصب رئاسة جمهورية #العراق.

وأضافت المصادر أن قُباد طالباني نجل الرئيس الراحل جلال طالباني قد دعم ترشيح صالح لمنصب رئاسة الجمهورية شرط عودته إلى الحزب الأم.

وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل جلال طالباني، عن ترحيبه بتلقي طلب تحالف الديمقراطية والعدالة برئاسة برهم صالح للاندماج في الحزب الرئيس الذي انشق عنه صالح قبل عام.

وذكر بيان للاتحاد الوطني الكردستاني عقب اجتماع للمجلس القيادي أنه شكل وفداً لإجراء تفاهمات مع تحالف الديمقراطية والعدالة، وأنه يرحب بطلب الاندماج.

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث قضية محافظة كركوك، وأكد على ضرورة عودة الحكومة المدنية للمحافظة والمناطق المتنازعة عليها ضمن المادة 140 من الدستور، مع التأكيد على عودة البيشمركة وقوات الآساويش لتلك المناطق.

وأشار البيان إلى أنه وبحسب الاستحقاقات الانتخابية، فإن منصب محافظ كركوك سيكون من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني.

وكان برهم صالح البالغ من العمر 58 عاما، وهو من مواليد محافظة #السليمانية، قد تبوأ منصب رئيس حكومة إقليم كردستان إلى جانب منصبه كنائب ثاني للسكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني الذي انشق منه العام الماضي.

وقام صالح بتأسيس كتلة العدالة والديمقراطية لخوض الانتخابات التشريعية في العراق والذي تمكّن من خلاله الحصول على مقعدين ضمن البرلمان الجديد.

وفي الإطار ذاته، استبعد عضو الهيئة التأسيسية التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة محمد رؤوف ترشيح الأمين العام للتحالف برهم صالح لمنصب رئاسة جمهورية العراق، إذا لم يتم الإجماع عليه من قبل جميع الأطراف والجهات السياسية في إقليم كردستان.

وأضاف رؤوف في تصريح صحافي في وقت سابق أنه إذا لم يتم ترشيح برهم صالح على مستوى إقليم كردستان لمنصب رئاسة جمهورية العراق، فلا أعتقد بأن يطرح صالح نفسه كمرشح للمنصب المذكور.

الاتحاد الوطني الكردستاني يجدد تمسكه بالرئاسة

إلى ذلك أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني تمسكه بمنصب رئاسة جمهورية العراق تحت أي ظرف.

وقال سعدي أحمد بيره في مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي عقد مساء الخميس، إن الاجتماع بحث ملف كركوك والانتخابات المقبلة في كردستان فضلاً عن ملف تشكيل الحكومة الاتحادية.

وأضاف بيره أن حزبه شكل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لجنة خاصة لحسم منصب محافظ كركوك، وأخرى لبحث تشكيل الحكومة ومناصبها في #بغداد.

وأشار إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني يرى أن منصب رئيس الجمهورية من حصته، وسيتم تقديم مرشح لذلك بالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتابع بيره بأن ملف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق لن يمرر دون مشاركة تحالفي سائرون والفتح.

المصدر بغداد – حسن السعيدي