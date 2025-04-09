العراق وأمريكا يوقعان مذكرة تفاهم لمشروعات تشمل محطات كهرباء

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن بغداد وقعت، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مشروعات تشمل محطات كهرباء بقدرة 24 ألف ميجاوات.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان أن وزارة الكهرباء العراقية وشركة يو.جي.تي رينيوابلز الأمريكية وقعتا مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بقدرة ثلاثة آلاف ميجاوات.

وألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي إعفاء من العقوبات سمح للعراق منذ 2018 بسداد ثمن الكهرباء لإيران، وذلك في وقت تواصل فيه واشنطن حملة “أقصى الضغوط” على طهران.

ويستخدم العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، واردات الطاقة الإيرانية لتوليد الكهرباء، ويتعرض لضغوط من الولايات المتحدة لتقليل اعتماده على واردات الطاقة والغاز من إيران.