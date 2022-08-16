العراق.. وزير المالية يقدم استقالته خلال جلسة مجلس الوزراء

قدم وزير المالية علي علاوي، الثلاثاء، استقالته خلال جلسة لمجلس الوزراء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن “وزير المالية علي علاوي قدم خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، استقالته من منصبه”.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قبل استقالة الوزير علاوي.

وعقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ولم يصدر بيان رسمي عن مجلس الوزراء حول استقالة علاوي، فيما لا تزال الجلسة مستمرة حتى نشر هذا الخبر.

كما لم يعرف السبب الذي دعا وزير المالية إلى تقديم استقالته، أثناء انعقاد مجلس الوزراء.

ويترأس الكاظمي منذ 9 أشهر حكومة تصريف أعمال، وسط أزمة سياسية مستفحلة حالت دون تشكيل حكومة جديدة، وتعيين رئيس للوزراء خلفا له، منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، التي أجريت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.