العراق وسوريا يبحثان إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك - بانياس

ناقش العراق وسوريا، يوم أمس الثلاثاء، إعادة إحياء خط أنابيب كركوك – بانياس النفطي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء ببغداد بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزير الطاقة السوري محمد البشير، وفق بيان صدر عن مكتب الأول.

وأشار البيان إلى أن اللقاء “استعرض آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وخاصة في مسار الطاقة، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين”.

كما جرى البحث في “إمكانية إعادة إحياء خط الأنابيب الناقلة لنفط كركوك – بانياس، في ضوء تشكيل لجنة فنية مشتركة تدرس حالة الخط، والخيارات بشأن تأهيله بوصفه أحد المشاريع الذي تخطط له الحكومة في إطار سعيها لتعدد منافذ التصدير”.

وتم بناء خط أنابيب كركوك – بانياس عام 1952، وكان يهدف إلى نقل النفط الخام من حقول كركوك النفطية في العراق إلى ميناء بانياس السوري على البحر الأبيض المتوسط.

وبعد ذلك، توقف الخط عن العمل لمرات متتالية، كان آخرها بشكل نهائي عام 2003، بعد تعرضه لأضرار جسيمة خلال الغزو الأمريكي للعراق، ومنذ ذلك الحين، لم يتم إصلاحه أو تشغيله.

وتطرق اللقاء الى “الفرص المشتركة للمضي بمشاريع الصناعات النفطية والبتروكيماوية على ساحل البحر المتوسط، وكذلك استعراض فرص التنسيق لمواجهة التغيرات المناخية، وفي مجال تنظيم الحصص المائية المشتركة على حوض نهر الفرات”.

وأكد السوداني “وقوف العراق مع استقرار سوريا وسيادتها على أراضيها، ورفض أي عدوان عليها، إلى جانب العمل على تعزيز التنسيق والتكاتف لمواجهة التحديات المشتركة، وما تواجهه المنطقة من صراعات، ونتائج استمرار العدوان (الإسرائيلي) على غزة”.

من جانبه، أكد البشير “عمق العلاقة الثنائية بين البلدين، بأبعادها الاجتماعية والثقافية، والفرص المتاحة للتعاون بين البلدين الشقيقين، في مجالات الطاقة، والاتصالات والكابل الضوئي القادم من أوروبا عبر الأراضي السورية، وفي مجال الاستثمار المتبادل والمشترك” ، وفق ذات المصدر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل البشير إلى بغداد في زيارة رسمية غير محددة المدة يلتقي خلالها المسؤولين العراقيين لبحث التعاون في ملفات بينها الطاقة ومشاريع الموارد المائية.