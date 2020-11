العراق ولبنان ضمن “قائمة العار” الأممية بسبب إيران

نشرت UN Watch المنظمة الرقابية المعتمد رسميًا من الأمم المتحدة، ما اسمتها بـلائحة العار للدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إدانة إيران لانتهاكها حقوق الإنسان.

وشملت اللائحة عددًا من الدول العربية بينها العراق، لبنان، وسلطنة عمان.

LIST OF SHAME: Countries who just voted NO to U.N. General Assembly condemnation of #Iran's human rights abuses.

🇰🇵 North Korea

🇵🇭 Philippines

🇻🇪 Venezuela

🇿🇼 Zimbabwe

🇳🇮 Nicaragua

🇱🇧 Lebanon

🇵🇰 Pakistan

🇧🇾 Belarus

🇪🇷 Eritrea

🇷🇺 Russia

🇴🇲 Oman

🇨🇳 China

🇨🇺 Cuba

🇮🇳 India

🇮🇶 Iraq pic.twitter.com/88M3u0Tb0s

— UN Watch (@UNWatch) November 18, 2020