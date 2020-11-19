العراق ولبنان ضمن “قائمة العار” الأممية بسبب إيران

نشرت UN Watch المنظمة الرقابية المعتمد رسميًا من الأمم المتحدة، ما اسمتها بـلائحة العار للدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إدانة إيران لانتهاكها حقوق الإنسان.

وشملت اللائحة عددًا من الدول العربية بينها العراق، لبنان، وسلطنة عمان.

LIST OF SHAME: Countries who just voted NO to U.N. General Assembly condemnation of #Iran's human rights abuses.

🇰🇵 North Korea

🇵🇭 Philippines

🇻🇪 Venezuela

🇿🇼 Zimbabwe

🇳🇮 Nicaragua

🇱🇧 Lebanon

🇵🇰 Pakistan

🇧🇾 Belarus

🇪🇷 Eritrea

🇷🇺 Russia

🇴🇲 Oman

🇨🇳 China

🇨🇺 Cuba

🇮🇳 India

🇮🇶 Iraq pic.twitter.com/88M3u0Tb0s — UN Watch (@UNWatch) November 18, 2020

وأصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في إيران ويدعو النظام الإيراني إلى إنهاء الاضطهاد والتمييز ضد المنشقين والأقليات.

ويدعو قرار الأمم المتحدة إيران إلى الإفراج عن المسجونين بسبب الدفاع عن حقوقهم الإنسانية وحرياتهم، لا سيما أولئك الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات السلمية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ويناير (كانون الثاني) 2020، وإلغاء الأحكام القاسية التي صدرت بحق المحتجين، بما في ذلك الإعدام والسجن طويل الأمد.

وكانت كندا و30 دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، قد اقترحت القرار، يوم الأربعاء، وتمت المصادقة عليه بأغلبية 79 صوتًا مقابل 32 معارضًا وامتناع 64 عن التصويت.

وتُعرّف منظمة UN Watch نفسها بأنها ”منظمة غير حكومية معتمدة من الأمم المتحدة وتدافع عن حقوق الإنسان، وتكافح الديكتاتوريات والمعايير المزدوجة“.

غضب عراقي

وأعربت قوى سياسية عراقية، اليوم الخميس، عن أسفها من وضع اسم بلادهم في قائمة العار الأممية بسبب إيران.

وعبّرت القوى السياسية عن احتجاجها وغضبها من وضع العراق في قائمة ”العار“، لتصويته ضد إدانة إيران لـ“انتهاكها حقوق الإنسان“، فيما دعت القوى السياسية إلى وضع سياسة خارجية تهتم بمصلحة العراق والعراقيين حصرًا.