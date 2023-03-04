العراق يبدأ تطبيق قرار منع دخول المشروبات الكحولية

بدأت السلطات العراقية، اليوم السبت، تطبيق قرار يمنع دخول المشروبات الكحولية إلى البلاد، وفق ما أفاد بيان رسمي.

وقالت الهيئة العامة للجمارك العراقية في بيان، إنها “وجهت كافة المناطق والمراكز التابعة لها بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.

وأثار تفعيل قانون “واردات الدولة” المقر عام 2016، والمتضمن منع استيراد وتصدير وبيع المشروبات الكحولية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من انتشار المخدرات.

وصوت البرلمان العراقي آنذاك، على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، لكن القانون بقي حبيس الأدراج دون تنفيذ؛ بسبب رفض أوساط شعبية له.

وتنشط في العراق العديد من الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية، التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع خاصة في العاصمة بغداد.

وكان العراق ينتج سابقا بعض أنواع المشروبات الكحولية، مثل “العرق”، وغالبا ما تكون معامله في مناطق سهل نينوى ذات الغالبية المسيحية.

من جهته، قال السياسي العراقي البارز مثال الآلوسي، تعليقاً على قرار المنع: “هذا القرار خطر جداً وفيه استهداف للحريات الشخصية”، معربا عن اعتقاده، بأن هذا القرار ربما يهدف الى “زيادة تجارة المخدرات في العراق، خصوصاً أن هكذا قرارات تصب في صالح الجهات التي تعمل على إدخال المخدرات والمتاجرة بها، وهذه الجهات هي ذات توجه إيراني وهذا معروف لدى الجميع”، وفق تعبيره.