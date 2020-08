العراق يتخذ إجراء بشأن “الحاويات عالية الخطورة” لعدم تكرار كارثة بيروت

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر عدنان الوائلي، عن تشكيل لجنة عاجلة برئاسة مدير المنفذ الحدودي وعضوية الدوائر العاملة فيه لجرد الحاويات عالية الخطورة المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية.

وقال الوائلي إنه حصلت موافقة رئيس الوزراء والقائد، العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي على المقترح المقدم من قبل هيئة المنافذ الحدودية بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة مدير المنفذ الحدودي وعضوية الدوائر العاملة فيه لجرد الحاويات عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية.

وأشار إلى أن وضع الحلول وإخلاء هذه المواد من الموانئ إلى أماكن نائية هو مسؤولية الشركة العامة لموانئ العراق، أما المنافذ البرية فهي مسؤولية شركة النقل البري وسلطات الطيران المدني.

وأضاف: “أهمية هذه الإجراءات الاحترازية لتفادي ما حدث في دولة لبنان الشقيقة والدمار الذي خلفته هذه الانفجارات”، مؤكداً أن اللجنة ستنهي أعمالها وتقدم تقريرها خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وكانت العاصمة اللبنانية بيروت تعرضت لانفجار كبير يوم الثلاثاء، نتيجة اشتعال أكثر من 2750 طن من نترات الأمونيوم المخزنة في العنبر 12 في مرفأ بيروت، حسب ما أعلنت السلطات الرسمية.

وقد أسفر هذا الانفجار عن وفاة ما لا يقل عن 135 شخصا وإصابة أكثر من 5000 آلاف مصاب، كما شرد حوالي 300 ألف شخص، وما زال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

Breaking: After one day of #Beirut tragedy, Iraqi prime minister @MAKadhimi agreed on operations to inspect containers at border crossings & ports in search of chemicals/materials/ammonia nitrate. #Iraq pic.twitter.com/dWVUjZJiNW

