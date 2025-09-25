العراق يتوصل لاتفاق لاستئناف صادرات نفط كردستان بعد أكثر من عامين

أعلن العراق أنه يعتزم استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد انقطاع دام أكثر من عامين، عقب ما وصفه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ”الاتفاقية التاريخية” بين بغداد وحكومة الإقليم.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بتصدير النفط الخام المنتج في الحقول الكردية عبر خط أنابيب إلى تركيا، فيما أكدت حكومة الإقليم على منصة “إكس” أن الصادرات ستستأنف خلال 48 ساعة بعد الاتفاق الثلاثي بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم والشركات المنتجة.

وجاء الاتفاق بعد توقف خط أنابيب كركوك-جيهان منذ مارس 2023، إثر قرار غرفة التجارة الدولية بفرض تعويضات على تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار نتيجة صادرات غير مصرح بها من سلطات الإقليم. وأكدت وزارة النفط العراقية أن كل النفط المنتج من الحقول الكردية، باستثناء الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، سيُضخ لتتولى شركة “سومو” تصديره عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان وفق القوانين والدستور وقرارات المحكمة الاتحادية.