العراق يدعو إلى التضامن لإنهاء المجازر في غزة

طالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بالتضامن والعمل المشترك على كافة المستويات لـ”إنهاء ما تتعرض له غزة من مجازر وإبادة من قبل إسرائيل”.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الداخلية الفلسطيني زياد محمود محمد، وفق بيان صدر عن مكتب السوداني، تلقت الأناضول نسخة منه.

وشدد السوداني على “موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية، بإدانة العدوان الصهيوني ودعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ونيل كامل حقوقه”، و”استعداد العراق لتقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين”.

ونوه السوداني إلى “أهمية التضامن والعمل المشترك على المستويات كافة، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه، وإنهاء ما تتعرض له غزة من مجازر وإبادة من قبل الكيان الصهيوني”.

ولا يقيم العراق علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولا يعترف بها كدولة.

من جانبه، ثمن محمد مواقف العراق “الداعمة” لمطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، وجهوده بتعزيز الاستقرار بعموم المنطقة، وفق البيان.

ولم يحدد البيان العراقي موعد وصول الوزير الفلسطيني إلى بغداد، أو مدة زيارته لها.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.