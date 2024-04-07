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العراق يرسل 10 ملايين لتر وقود لقطاع غزة

منذ ساعة واحدة
العراق يرسل 10 ملايين لتر وقود لقطاع غزة

العراق يرسل 10 ملايين لتر وقود لقطاع غزة

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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بغداد وافقت، اليوم الأحد 7 نيسان/أبريل 2024، على إرسال عشرة ملايين لتر من الوقود إلى قطاع غزة دعما للشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس الوزراء في بيان أن العراق وافق أيضا على استقبال جرحى فلسطينيين من غزة وتقديم العلاج لهم في مستشفيات حكومية وخاصة.

وأدى نقص الوقود إلى شل المستشفيات وشبكات المياه والمخابز وعمليات الإغاثة في القطاع.

وبدأت حرب غزة عندما أرسلت حركة حماس التي تسيطر على القطاع مقاتلين إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أدى إلى مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين واحتجاز 253 رهينة وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك اليوم، قُتل ما لا يقل عن 33175 فلسطينيا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، وأصيب 75886 آخرون، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية.

    المصدر :
  • رويترز

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