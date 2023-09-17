العراق يعتقل "شبكة إرهابية" خطّطت لعمليات انتحاريّة في بغداد

اعتقل جهاز المخابرات العراقية “شبكة إرهابيّة خطيرة” كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في بغداد، حسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، أمس السبت.

ونقلت الوكالة عن خلية الإعلام الأمني: “هذه الشبكة كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات أي نقاط التفتيش والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد”.

وأضاف بيان الخلية: ترتبط هذه العملية بعملية سابقة نفذها الجهاز بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في 26 فبراير/ شباط 2023 أسهمت بقتل 22 إرهابيًا في صحراء الأنبار غرب البلاد، وقادت إلى تحديد أهداف جديدة وكشفت هذه الشبكة التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محاولة تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد.

وأوضح البيان أنّه وبعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركاتها تم إلقاء القبض على عناصرها كافة الذين اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإرهابية، وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة، تمهيداً لتنفيذ عملياتهم الانتحارية، إلا أن أيدي أبطال الجهاز كانت أقرب إليهم وألقت القبض عليهم في عملية استباقية نوعية”.