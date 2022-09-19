الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
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العراق يعلن عن مناقصة لشراء 300 ألف طن قمح

منذ 7 دقائق
قمح

قمح

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نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مسؤول بوزارة التجارة قوله، الاثنين، إن العراق سيعلن عن مناقصة دولية لشراء 300 ألف طن قمح من مناشئ مختلفة “خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل”.

ونقلت الوكالة عن محمد حنون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة قوله إن الدولة خصصت 930 مليار دينار (638 مليون دولار) لشراء 1.3 مليون قمح لتغطية الاستهلاك المحلي حتى مايو أيار 2023.

كان تجار قد قالوا في الخامس من سبتمبر أيلول إن وزارة التجارة العراقية اشترت 100 ألف طن من القمح الأمريكي الأحمر الصلد بسعر 494 دولار للطن شاملة التكلفة والتأمين والشحن.

ويعتمد ما يقرب من 50 بلدا على روسيا وأوكرانيا في أكثر من 30 بالمئة من وارداتها المطلوبة من القمح، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة. وفي المتوسط، تحصل مصر وتركيا وبنغلاديش وإيران على ما لا يقل عن 60 بالمئة من القمح المستورد من البلدين.

ووصلت أسعار الغذاء العالمية بالفعل إلى مستويات قياسية، ويمكن أن تقفز الأسعار بنسبة 22 بالمئة أكثر حيث تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى نقص في العرض، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية.

وأدى تزايد عدد سكان العالم وتنامي الدخل إلى تحفيز المزيد من الاستهلاك، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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