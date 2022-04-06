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العراق يفتح باب استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر

6 - أبريل - 2022
أحد أسواق العراق

أحد أسواق العراق

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أعلنت الحكومة العراقية الأربعاء، عن فتح باب استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وشرع العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب، في إجراءات عاجلة لتأمين مخزون استراتيجي من القمح ومساندة برنامج محلي لدعم المواد الغذائية في وقت أشعلت فيه الحرب بين أوكرانيا وروسيا مخاوف بشأن الإمدادات الغذائية.

وقالت وزارة التجارة أمس الثلاثاء إنها تعمل على تخصيص مليوني طن من القمح لاحتياطيات العراق الاستراتيجية والتي ستكون كافية لمدة ستة أشهر.

وكان وزير الزراعة العراقي محمد مهدي الخفاجي قد قال في 22 مارس إن حصاد القمح لهذا الموسم نتوقع أن يصل إلى 3 ملايين طن بانخفاض 500 ألف طن عن العام الماضي”، مبيناً أن “هناك خزيناً حالياً لدى وزارة التجارة لا يتجاوز الثلاثة أشهر “.

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كما قال إن هناك خطة للتوسع في الموسم الزراعي المقبل من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

إلى هذا، حذرت أوكرانيا من مخاطر تأثر الغذاء والمحاصيل عالميا. وقال أوليه أستانكو أحد مستشاري الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي، يوم السبت، إن احتياطات الغذاء تكفي عاماً واحدا.

إلا أنه نبه إلى أنه ربما لا تكون هناك محاصيل كافية للتصدير إذا حالت الحرب دون الزراعة.

    المصدر :
  • رويترز

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