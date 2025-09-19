العراق يقترب من اتفاق على استئناف تصدير النفط من كردستان إلى تركيا

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن العراق وافق مبدئيا على خطة لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان شبه المستقل عبر خط أنابيب يمر بتركيا.

ويمكن أن يؤدي الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات نفط عالمية إلى زيادة الإمدادات بما لا يقل عن 230 ألف برميل يوميا في وقت يرفع فيه منتجو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإنتاج لاستعادة حصصهم السوقية.

ويصدر العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، نحو 3.4 مليون برميل من النفط يوميا من موانئه الجنوبية لكن خط أنابيب كركوك-جيهان في الشمال مغلق منذ مارس آذار 2023 بعد أن قضت محكمة تحكيم بضرورة أن تدفع تركيا 1.5 مليار دولار للعراق تعويضا عما لحق به من أضرار نتيجة تصدير النفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018. وتطعن تركيا على هذا الحكم.

وتقول أنقرة منذ ذلك الحين إنها مستعدة لاستئناف التصدير لكن التدفقات لا تزال متوقفة بسبب استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل وشركات نفط عالمية.

وذكر مصدران مطلعان على المحادثات أن مجلس الوزراء العراقي وافق مبدئيا على خطة لاستئناف التصدير، وكذلك شركات النفط العالمية العاملة في كردستان.

وأحجمت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) عن التعليق، وعزت ذلك إلى أن المفاوضات جارية.

وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات النفط العالمية “كثفنا المناقشات ونحن أقرب إلى اتفاق ثلاثي… أكثر من أي وقت مضى لأن الجميع يبدي مرونة”.

وبموجب الخطة الأولية، تلتزم حكومة إقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 230 ألف برميل يوميا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وإبقاء 50 ألف برميل يوميا أخرى للاستخدام المحلي.