الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العراق يقر خطة زراعية للموسم الشتوي.. إليكم التفاصيل

منذ ساعتين
العلم العراقي

العلم العراقي

A A A
طباعة المقال

اعتمد مجلس الوزراء العراقي الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2025-2026، والتي تشمل زراعة مليون دونم (100 ألف هكتار) باستخدام المياه السطحية من الأنهار، بالإضافة إلى 3.5 مليون دونم باستخدام المياه الجوفية.

وباعتبارها من بين أكبر مستوردي القمح في الشرق الأوسط، شددت الحكومة العراقية على ضرورة استخدام أنظمة الري الحديثة لزراعة القمح.

وبموجب القرار، لن يجري استقبال أي أقماح خارج الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة.

وكانت خطة الشتاء للموسم الماضي (2024-2025) المعتمدة على المياه السطحية قد غطت مليوني دونم.

وفي السنوات القليلة الماضية، تعرضت الزراعة في العراق لبعض العراقيل منها نقص الأمطار المرتبط بتغير المناخ وتراجع كميات المياه المتدفقة عبر نهريها الرئيسيين، دجلة والفرات، والصراعات على مدى عقود.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

منصة للغاز في سواحل قبرص
بقيمة 400 مليون دولار.. مشروع خط أنابيب غاز بين إسرائيل وقبرص ينتظر موافقة الحكومتين
صندوق الثروة السيادي النرويجي
النرويج تعلق سحب الاستثمارات لأسباب أخلاقية من قبل صندوق الثروة السيادي
قناة السويس
إيرادات قناة السويس تصعد 14% مع تراجع التوتر في البحر الأحمر

الأكثر قراءة

غارة على الضاحية الجنوبية
جولة عسكرية قريبة.. ومصادر لـ"حزب الله" تكشف التفاصيل!
أعمدة كهرباء
وزير الطاقة: ساعات الكهرباء ستصل إلى 10 يومياً في الشتاء
مغارة جعيتا
حفل زفاف في مغارة جعيتا.. و"السياحة" تردّ بإنذار!